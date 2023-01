Die schlechteste HFC-Hinrunde ever – und jetzt?

Die Hinrunde endet für den HFC genau so, wie sie begonnen hat: mit einer 2:3-Niederlage. Genau wie zum Saisonauftakt in Zwickau präsentieren sich die Rot-Weißen gegen Wiesbaden offensiv lange erschreckend harmlos. Und defensiv extrem anfällig. Die spektakuläre Schlussphase kam in beiden Spielen zu spät. Hat sich die Mannschaft im Laufe der Hinrunde also nicht weiterentwickelt? Darüber und die jüngsten Auftritte einzelner Spieler diskutieren die HFC-Experten zu Beginn der Folge.