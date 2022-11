Wild allein reicht nicht für den HFC

Zu Beginn seiner Amtszeit erklärte Meyer, er würde lieber 4:3 als 1:0 gewinnen. Seitdem wartet die Fangemeinde auf ein solches Torfestival – und auch auf den damit verbundenen spektakulären Fußball. Am Montag wäre es gegen Osnabrück beinah so weit gewesen. Spektakulär war das Spiel, aber am Ende aus HFC-Sicht leider nicht erfolgreich. Doch was waren die Gründe für die knappe Niederlage?