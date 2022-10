Das Wirr-Warr um HFC-Trainer Meyer

In einer kämpferischen Partie punktet der HFC bei Erzgebirge Aue . Und bleibt doch im Tabellenkeller hängen. Allen Beteiligten ist klar, dass im Abstiegskampf der 3. Liga nun schnell Erfolgserlebnisse her müssen. Sonst droht nach elf Jahren die Rückkehr in die Regionalliga. Für Aufsehen sorgen in den Tagen vor dem Spiel die Diskussionen um Trainer André Meyer . Die HFC-Experten Oliver Leiste und Stephan Weidling ordnen diese ein und analysieren die Partien gegen Aue und Dortmund II.

Nein, doch, vielleicht – so in etwa klangen in den vergangenen Tagen die Aussagen zur Zukunft von André Meyer als HFC-Trainer. Vor dem Spiel gegen Dortmund bekräftigte HFC-Präsident Jens Rauschenbach, dass ein Trainerwechsel derzeit kein Thema sei. Doch in den Folgetagen war aus den Vereinsgremien Gegenteiliges zu hören. Rund um das Spiel gegen Aue betonte dann Sportchef Ralf Minge, dass es kein Ultimatum für den Trainer gegeben habe. Ein spätes Zeichen der Unterstützung, findet Stephan Weidling, der sich in dieser Situation mehr und früheren Support für den Coach gewünscht hätte. Anschließend diskutieren die beiden Experten, wann ein Trainerwechsel tatsächlich sinnvoll wäre.