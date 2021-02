Der HFC als Sprungbrett in die Bundesliga – sagt sich sehr leicht, aber ist das wirklich etwas besonderes? Durchaus. Denn wenn man auf Vereine schaut, die in den vergangenen neun Jahren sehr lange in der 3. Liga gespielt haben – Osnabrück, Münster oder Wiesbaden etwa – fällt auf, dass es pro Team nur alle paar Jahre mal ein Spieler aus der 3. Liga wirklich in die Bundesliga schafft.

Beim HFC waren es seit 2015 drei Ex-Spieler, denen der Sprung gelang – Fabian Bredlow, Klaus Gjasula und Andy Gogia. Zudem gibt der HFC fast jedes Jahr Spieler in die 2. Bundesliga ab. Was sind die Voraussetzungen dafür? Welchen Wert hat ein Engagement in Halle für junge Spieler? Und umgekehrt: Wie schafft es der HFC, spätere Bundesligaprofis für sich zu gewinnen.

Darüber hat MDR-Sportreporter Oliver Leiste in Folge zwei mit Andy Gogia gesprochen. Bei "Vom HFC in die Bundesliga" spricht der 29 Jahre alte Bundesliga-Profi von Union Berlin über ...

... seine Zeit beim HFC – ab Minute 04:00

Mit neun Jahren kam Akaki, der nur Andy genannt wird, Gogia aus Georgien nach Deutschland – und landete in Halle. Dort kickte Gogia beim FSV 67 Halle, verabschiedete sich aber früh in den Nachwuchs von Hannover 96, wechselte danach zum VfL Wolfsburg und spielte in Augsburg Bundesliga.

2013 kehrte er zurück nach Halle und kickte zwei Jahre lang für den HFC. Sein Traum von der Bundesliga war zu dieser Zeit vorerst geplatzt.

"Ich verbinde mit dem HFC das Erwachsenwerden", sagt Gogia und spricht außerdem über seine schwere Kindheit nach der Ankunft in Deutschland sowie die integrative Funktion des Fußballs. Außerdem verrät der 29-Jährige, warum er sofort aufgelegt hat, als sein Berater ihm damals vorgeschlagen hat, zum Halleschen FC zu wechseln.

Ex-HFC-Trainer Sven Köhler (r.) schwärmt im Podcast von Gogias fußballlerischen Fähigkeiten. Bildrechte: imago/Karina Hessland

... seine persönliche Entwicklung – ab Minute 15:00

Ungeduldig und abgehoben – so beschreibt der Andy Gogia von heute den jungen Andy Gogia. Warum ihm die Menschen in Halle dabei geholfen haben, sich selbst zu reflektieren und persönlich weiterzuentwickeln, erklärt Gogia im Podcast. "Beim HFC", sagt er, "habe ich Demut gelernt."

... Zahltag in England und attraktiven Fußball in Dresden – ab Minute 40:00

2015 wechselte Gogia aus Halle nach England. Genauer gesagt zum FC Brentford in die zweite Liga. Und er gibt offen zu: "Dieser Schritt war nicht nur fußballlerisch, sondern auch finanziell ein guter Schritt für mich." Im Podcast spricht Gogia ungewohnt offen über Geld im Fußballgeschäft.

Außerdem ein Thema: Warum Gogia später bei Dynamo Dresden richtig Spaß am Kicken hatte und wie er sicherstellte, dass Dynamo trotz seines Abschiedes aus Dresden in Richtung Union Berlin reichlich Ablöse kassierte.

In der Saison 2016/2017 kickte Andy Gogia für Dynamo Dresden. Bildrechte: imago/Robert Michael

... die schönsten Momente seiner Karriere – ab Minute 51:00