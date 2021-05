Badkurvenversteher | Folge 29 Das große HFC-Saisonfazit 2020/21

Auch wenn noch ein Punkt- und ein Pokalspiel ausstehen, ist klar: Der Hallesche FC wird die Saison im Mittelfeld der 3. Liga beenden - so wie meistens in seinen bisher neun Drittligajahren. Das ist gemessen an den Möglichkeiten des Vereins aller Ehren wert. Aber es ist eben auch wenig sexy und ein bisschen langweilig.

Doch was lief gut, was weniger? Und wo kann sich der Club womöglich verbessern? Darüber diskutieren die MDR-HFC-Experten Stephan Weidling und Oliver Leiste in Episode 29 des "Badkurvenverstehers".

Die Folge in der Übersicht:

Was das schlechte Torverhältnis über das HFC-Spiel aussagt? – ab Minute 6:30