Lok-Trainer Almedin Civa: "Vom Profifußball hab ich die Nase voll"

"Lok und Halle, nur Kaputte", so schallt es bei den Spielen des Halleschen FC und von Lok Leipzig häufig von den Rängen. Die Fans beider Vereine verbindet eine Freundschaft. Am vergangenen Freitag waren die Rufe noch ein wenig lauter als sonst zu hören. Denn da standen sich beide Vereine in einem Testspiel gegenüber und die Fans feierten gemeinsam. Lok-Trainer Almedin Civa hat einst für den VfB Leipzig, Loks Vorgängerverein, und den HFC gespielt. Nun ist er seit zwei Jahren zurück in Probstheida und auch deshalb einen guten Blick auf beide Vereine.