HFC-Trainer André Meyer: "Diese Mannschaft hat keine Grenzen"

Zum Abschluss gab es das Wunschergebnis. Der Hallesche FC gewann seinen Test am Sonntag gegen Rot-Weiß Erfurt mit 4:3. Mit genau dem Resultat also, von dem Trainer André Meyer bei Amtsantritt erklärt hatte, es sei ihm deutlich lieber als ein 1:0. Der Hallesche FC fühlt sich vor dem Start gegen Zwickau bereit für seine 11. Saison in der 3. Liga .

Doch Trainer Meyer will die Ergebnisse nicht überbewerten: "Fußball ist ein Ergebnissport und wir gehen natürlich in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Aber manchmal gibt es andere Schwerpunkte. Wir haben Positionen und unterschiedliche Konstellationen getestet, um uns auf die Saison vorzubereiten. Dafür sind es Testspiele – damit man Dinge testen kann. Und unterm Strich sieht man eine klare Linie vom ersten Spiel an bis zum Test gegen Queens Park. Da waren viele Dinge dabei, die wir uns so vorstellen."