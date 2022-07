Experte: "Der HFC muss ehrlich zu sich sein"

Fünf Wochen Vorbereitung sind vorbei. Seit dem Wochenende zählen auch beim HFC wieder vor allem Tore und Punkte. Doch letztere blieben am Wochenende aus, die Mannschaft kehrte mit einer Niederlage aus Zwickau zurück. Die HFC-Experten des MDR, Oliver Leiste und Stephan Weidling, analysieren die Gründe dafür und überlegen, was der HFC in den kommenden Wochen ändern muss, um in der 3. Liga erfolgreich zu sein.