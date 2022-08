Nietfeld in den HFC-Sturm

Folge 5 des Badkurvenverstehers in in der Übersicht:

Gegen Dynamo Dresden traf der HFC auf einen abgezockten Gegner, der die Lücken in der rot-weißen Abwehr eiskalt ausnutzte. Gegen Freiburg II brachte sich die Mannschaft durch zwei Rote Karten selbst in die Bredouille – und verlor trotz einer kämpferischen Leistung. Und auch beim Sieg gegen Oldenburg agierte der HFC nicht fehlerfrei.



Weidling und Leiste besprechen, was in den Spielen schief lief und welchen Erfahrungen vor allem die jungen Spieler aus diesen Partien mitnehmen können.