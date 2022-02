HFC-Profi Elias Huth: "Uns muss bewusst sein: Es geht um die Existenz des Vereins!"

Fußballerisch aufgewachsen ist Elias Huth in Hessen. Er hat unter anderem bei den Kickers Offenbach, bei Eintracht Frankfurt und dem FSV Frankfurt gespielt. Der Angreifer erinnert sich an seine Anfänge und den Start seiner Profikarriere bei Hannover 96.

Plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Der Zeitplan für seinen Wechsel zum Halleschen FC war in einem Wort: wild. "Ich habe zwei, drei Tage vor der Vertragsunterschrift erst von der Möglichkeit erfahren", sagt Huth. "Und erst am Abend vor meiner Ankunft in Halle hieß es, dass ich am nächsten Tag schnell in Halle sein müsste."