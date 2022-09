Badkurvenversteher | Folge 8 Die Stimme des HFC sagt Tschüss und Bye-bye!

16 Jahre lang war Markus Hein Stadionsprecher beim HFC. Im Podcast erinnert er sich an seine schönsten Momente und einige Kuriositäten, die ihm in seiner Zeit am Mikro widerfahren sind. Dem HFC wird Hein künftig in anderer Funktion erhalten bleiben.