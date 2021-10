HFC-Stürmer Michael Eberwein: "Ich mache mir keinen Druck"

Eberwein wurde beim FC Bayern ausgebildet. Dabei verspürte er für einen Spieler in einen Nachwuchsleistungszentrum verblüffend wenig Druck, berichtet der Angreifer. Danach spielte er in der U23 für Borussia Dortmund. Bei beiden Stationen durfte er auch ab und zu bei den Profis mittrainieren – und lernte so Pep Guardiola und Thomas Tuchel kennen, zwei euopäische Toptrainer. Vor allem Guardiola hat den jungen Eberwein beeindruckt. Im Podcast erzählt er, wieso der Wechsel nach Dortmund für seinen Reifeprozess dennoch entscheidend war.