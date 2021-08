Die Krux mit den Elfmetern beim HFC

In der abgelaufenen Saison gelang Antonios Papadopoulos beim HFC der Durchbruch. Anschließend wechselte er zu Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft. Dachten zumindest alle. Doch nach einer starken Vorbereitung ist "Papa" nun der Teil der Bundesligamannschaft des BVB. Damit reiht sich der Mittelfeldabräumer in eine Liste von Spielern ein, die es vom HFC in die Bundesliga geschafft haben.



Marco Hartmann und Jan Washausen ist dieser Schritt verwehrt geblieben. Doch auch sie sind rund um das Spiel gegen Braunschweig ein Thema im HFC-Stadion.