In drei Jahren beim HFC hat Jens Rauschenbach viel gelernt, sagt er. "In meinem normalen Beruf als Projektentwickler müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Die können aber rational untersetzt werden. Fußball ist da von vielen Ausschlägen geprägt. Das Geschäft ist an vielen Stellen brutal. Und was ich am Anfang unterschätzt habe: Es ist ein enormer Zeitaufwand", so Rauschenbach. Trotzdem könne er sich durchaus vorstellen, den Club auch weiter als Präsident anzuführen – wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien.