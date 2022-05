Mit riesiger Zustimmung wurde Jens Rauschenbach am Sonntag als HFC-Präsident bestätigt. Nach dem Ende einer bestenfalls durchschnittlichen HFC-Saison verspricht er: "Wir greifen wieder an." Doch wie genau will er das anstellen? Und was wollen er und seine Vorstandskollgen anders machen als in ihrer ersten Amtszeit? Darüber spricht der Präsident in der aktuellen Podcastfolge.