HFC-Profi Niklas Kreuzer: "Die vereinslose Zeit hat mir die Augen geöffnet"

Lange war er eines der Gesichter des Erfolgs von Dynamo Dresden. Dann kam eine schwere Zeit ohne Verein. Dann wieder ein Aufstieg mit Dynamo. Nun will Niklas Kreuzer seine Geschichte beim Halleschen FC fortsetzen – und am liebsten noch einmal in die zweite Bundesliga aufsteigen.

Gleich in seinem zweiten Pflichtspiel für den Halleschen FC verletzte sich Niklas Kreuzer. Es sah schlimm aus. Doch in dieser Woche folgte Entwarnung. Im Podcast spricht der Rechtsverteidiger über seine Verletzung und blickt auf seine neue Rolle in Halle: "Ich bin mit 28 kein alter Spieler – aber schon ein Spieler, der ein bisschen was erlebt hat. Ich durfte auch schon Erfahrungen in der 2. Liga sammeln. Und da erhofft sich der Verein – gerade bei unserer jungen Mannschaft –, dass ich da als Führungsspieler vorangehe."