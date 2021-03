Ende Oktober verpflichtete der Hallesche FC Stipe Vucur. 23 Spiele hat der Verteidiger seitdem für die Rot-Weißen absolviert. Im Podcast spricht er über seine ersten Monate in Halle, die aktuelle sportliche Entwicklung und über seine früheren Stationen in Aue, Kaiserslautern und im kroatischen Split.

Folge 23 des "Badkurvenverstehers" in drei Schlagzeilen:

Ein Winter mit Hindernissen – ab Minute 2:00

13 Spiele, zwei Siege – das ist die Bilanz des HFC im 2021. Viele Fans machen sich Sorgen, dass ihr Verein noch in die Regionalliga abstürzen könnte. Immerhin ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze zuletzt spürbar gesunken. Stipe Vucur erklärt, was aus seiner Sicht die Gründe für die Negativentwicklung sind: "Nach dem Coronafall waren wir rund um Weihnachten alle in Quarantäne. Da konnten wir uns nur bedingt fit halten. Dann hatten wir fünf Tage später schon wieder das nächste Punktspiel. Das ist sicher keine optimale Vorbereitung. Anschließend hatten wir viel Schnee und Frost und konnten teilweise gar nicht trainieren. Wenn man dann zwei, drei Wochen an Trainingszeit und Qualität verliert, ist das natürlich nicht optimal."

Diesen Rückstand hat das Team bislang mitgeschleppt, glaubt Vucur. Er hofft, dass die Mannschaft die Länderspielpause nutzen kann, um ein paar Dinge aufzuarbeiten. Zudem ist der Verteidiger überzeugt davon, dass der Hallesche FC in den kommenden Wochen wieder ein anderes Gesicht zeigen wird.

Der schmale Grad zwischen Kritik und Beschönigung 21:30

In den sozialen Netzwerken gab es zuletzt massive Kritik an den jüngsten Auftritten der Rot-Weißen. Trainer und Spieler bewerten die Spiele in ihren öffentlichen Statements dagegen eher positiv. Das sorgt für zusätzlichen Unmut bei den Fans. Doch wo verlaufen die Grenzen zwischen Mitspielerschelte, angemessener Selbstkritik und Schönrederei? Stipe Vucur versucht es zu erklären und beschreibt, warum er etwa nach der Niederlage in Rostock ein besseres Gefühl hatte als bei den Spielen davor.

"Konnte Halle bisher nicht kennenlernen" – ab Minute 40:00

Der Salzburger Vucur lebt seit Oktober in Halle. Zuschauer waren seitdem keine mehr im HFC-Stadion. Und wenige Tage nach seiner Ankunft begann der Lockdown. Der Verteidiger konnte bislang also weder die Fans noch die Stadt wirklich kennenlernen. Seine Freundin, die in Kroatien lebt und arbeitet, sieht er nur alle paar Monate mal. Im Podcast erzählt er, wie er mit dieser Situation umgeht. Und wie er versucht, trotzdem eine Bindung zum HFC herzustellen.

Wo der Podcast zu hören ist