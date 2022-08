HFC-Spieler Zimmerschied: Das lange Leiden des Hoffnungsträgers

"Der Platz war sehr nass an dem Abend. Ein Gegenspieler hat mich am Strafraum gefoult. Ich bin auf die Schulter gefallen und mit der Schulter nach vorne gerutscht. Da habe ich sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt", erinnert sich Zimmerschied. Trotzdem spielte er zunächst weiter und rechnete auch nach seiner Auswechslung nicht mit einer ernsthaften Verletzung. Umso größer war der Schock am nächsten Morgen, als sich herausstellte, dass der junge Angreifer monatelang ausfallen würde.

Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen ist der Saisonstart des Halleschen FC misslungen. "Aber zuletzt war gegen Oldenburg und 1860 München ein Aufwärtstrend erkennbar", sagt Zimmerschied. Diesen will das Team in den kommenden Wochen bestätigen und sich so aus dem Tabellenkeller verabschieden, verspricht der 23-Jährige. Denn er sieht enormes Potenzial in der jungen Mannschaft.