Der Vertrag von Florian Schnorrenberg beim HFC endet im Juni. Doch "jetzt ist es noch zu früh, sich darüber Gedanken zu machen", sagt er. Anschließend erklärt er, unter welchen Voraussetzungen er sich einen längeren Verbleib in Halle vorstellen kann. Doch bei der Entscheidung wird auch die Familie ein wichtiges Wort mitreden, ergänzt er später. "Die Familie ist das allerwichtigste"

Wie würde die Tabelle mit Fans im Stadion aussehen? Was denkt er über 2. Mannschaften in der 3. Liga? Wie können Nachwuchsspieler trotz Corona an den Profikader herangeführt werden? Diese und einige weitere Fragen beschäftigen die Fans. Florian Schnorrenberg beantwortet sie zum Abschluss der Folge.