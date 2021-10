HFC international: Erinnerungen an den letzten Auftritt im Uefa-Cup

Drei Mal konnte sich der HFC bislang für europäische Wettbewerbe qualifizieren. 1962 als FDGB-Pokalsieger der DDR, damals hieß der Verein noch SC Chemie Halle und scheiterte in der ersten Runde am OFK Belgrad. 1971 schaffte der HFC Chemie dann den Sprung in den Uefa Cup. Gegner war der PSV Eindhoven. Bekanntermaßen fand aber nur das Hinspiel in Halle statt, weil es vor dem Rückspiel eine Brandkatastrophe im Hotel der Rot-Weißen gab. HFC-Spieler Wolfgang Hofmann kam dabei ums Leben und der Club zog sich aus dem Wettbewerb zurück. Vergangene Woche wurde in Erinnerung an diese Ereignisse ein Gedenkstein am HFC-Stadion enthüllt.