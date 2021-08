Wie sich der HFC zur Kampfmaschine entwickelt hat

Der FCK ist einer der Lieblingsgegner des HFC in Halle. Bei zuvor vier Auftritten der "Roten Teufel" gewann der HFC zwei Mal. Zwei Spiele endeten Unentschieden. Am Dienstag folgte der nächste HFC-Sieg – durch einen sehenswerten Treffer von Tom Zimmerschied. Weidling und Leiste diskutieren, warum der FCK erneut so schlecht in die Saison gestartet ist. Und warum die vielen Verletzten beim HFC derzeit nur bedingt vermisst werden.