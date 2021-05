Badkurvenversteher | Folge 27 Sportdirektor Heskamp weiter beim HFC? "Das macht keinen Sinn mehr!"

Wer in Zukunft das Amt des Sportdirektors bekleiden wird, ist aktuell zwar ungewiss. Und doch will der Kader für die kommende Drittliga-Saison geplant werden. Zwölf Verträge laufen am Saisonende aus. Die HFC-Experten besprechen, welche Spieler der Hallesche FC unbedingt halten sollte und wessen Abschied sich andeutet.