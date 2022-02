Über die große Erlösung beim HFC

In der vierten Partie unter dem neuen Mann an der Seitenlinie sicherte sich der HFC im Abstiegskampf der dritten Liga einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Türkgücü München . Die HFC-Experten Stephan Weidling und Daniel George besprechen die aktuellen Themen rund um den Klub.

Die Hoffnung war groß, dass gegen die arg gebeutelten Gäste von Türkgücü München der erste Sieg unter dem neuen Cheftrainer gelingt. Und am Ende stand für den HFC am Dienstagabend tatsächlich ein 1:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel im Leuna-Chemie-Stadion. Es war der erste Sieg unter Neu-Trainer André Meyer, der erste Erfolg für die Mannschaft seit Ende Oktober vergangenen Jahres .

Und auch, wenn noch gar nicht feststeht, was der Sieg gegen insolvente Münchner am Ende tatsächlich wert sein wird: "Für den Kopf", sagt Daniel George, "war dieser Sieg in jedem Fall unheimlich wichtig." Und Stephan Weidling ergänzt: "Jetzt kann der HFC etwas Luft holen im Abstiegskampf. Ich will mir gar nicht ausmalen, was bei einem Unentschieden passiert wäre."