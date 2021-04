Der HFC als Sprungbrett in die Bundesliga – sagt sich sehr leicht, aber ist das wirklich etwas Besonderes? Durchaus. Denn wenn man auf Vereine schaut, die in den vergangenen neun Jahren sehr lange in der 3. Liga gespielt haben – Osnabrück, Münster oder Wiesbaden etwa – fällt auf, dass es pro Team nur alle paar Jahre mal ein Spieler aus der 3. Liga wirklich in die Bundesliga schafft.