Der Saisonhöhepunkt für Alexander Nitzl und Maximilian Möller ist vorbei. Für beide kam mit ihren Teams das Aus nach dem 1. Spiel der K.O. Runde im NCAA-Finalturnier. Alex, der wegen seines Muskelfaserrisses im ersten Spiel noch nicht aktiv dabei sein konnte, erzählt vom dramatischen Aus seines Teams, den Maryland Terrapins, und beschreibt eindrucksvoll die Stimmung nach der Partie. Auch Max hat die Endrunde um die amerikanische College Meisterschaft mit seiner Mannschaft GCU, der Grand Canyon University, bereits verlassen müssen und genießt gerade die Sonne an der kalifornischen Westküste. Wie er sich vor gefährlichen Haien schützt und wie die unterschiedlichen Pläne der beiden für die nächsten Wochen aussehen, erfahrt ihr hier in der Folge "Aftershow".

Diese Episode ist Teil des Sport im Osten Podcasts "Bundesliga Adé - Welcome USA". Hier begleitet unser Autor Florian Weichert, der selbst Bundesligaprofi u.a. bei Dynamo Dresden und Hansa Rostock war, junge Fußballer*innen auf ihrem Weg als College-Soccer Player in die USA unter dem Motto: "Was, wenn der große Traum vom Profifußball platzt oder der ersehnte Sprung in die Bundesliga einfach nicht klappen will?"