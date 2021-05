Podcast "Bundesliga Ade - Welcome USA" Folge #12 Paul Wiese - Der Flyer, den er nie vergessen hat

Im neuen Sport im Osten – Podcast "Bundesliga Ade - Welcome USA“ berichten junge FußballerInnen vom Kämpfen, Scheitern und einer neuen Hoffnung in den USA. Dabei konnten wir in unserer aktuellen Folge mit dem 20-jährigen Paul Wiese aus Rostock sprechen. Momentan noch beim Bonner SC unter Vertrag, verabschiedet er sich im Juli für ein vierjähriges Fußball-Stipendium an der University of Virginia in Charlottesville/Virginia in die USA.