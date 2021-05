Der Saisonhöhepunkt warte auf Alexander Nitzl und Maximilian Möller - auch wenn Alex wegen seines Muskelfaserrisses im ersten Spiel noch nicht aktiv dabei sein kann. Die Endrunde im K.o.-System um die amerikanische College Meisterschaft beginnt am Sonntag, den 2. Mai. Alles zu den Partien, Ritualen und wo ihr die Spiele sogar live sehen könnt, erfahrt ihr in der Sonderfolge vor dem NCAA-Tournament in North Carolina.

Diese Episode ist Teil des "Sport im Osten"-Podcasts "Bundesliga Ade - Welcome USA". Hier begleitet unser Autor Florian Weichert, der selbst Bundesligaprofi u.a. bei Dynamo Dresden und Hansa Rostock war, junge Fußballer*innen auf ihrem Weg als College-Soccer-Player in die USA unter dem Motto: "Was, wenn der große Traum vom Profifußball platzt oder der ersehnte Sprung in die Bundesliga einfach nicht klappen will?" Junge Fußballer*innen berichten darin vom Kämpfen, Scheitern und einer neuen Hoffnung in den USA.