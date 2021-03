Podcast "Bundesliga Adé - Welcome USA" Maximilian Möller und der Traum vom FC Bayern

Was, wenn der ersehnte Sprung in die Bundesliga einfach nicht klappen will? In "Bundesliga Adé - Welcome USA" berichten junge FußballerInnen vom Kämpfen, Scheitern und einer neuen Hoffnung in den USA. In der ersten Folge lernen wir Maximilian Möller aus Weimar kennen. Der 20-Jährige ist Student und Fußballer an der Grand Canyon University in Phoenix/Arizona. Dort arbeitet er an seinem Traum, irgendwann zurück zu kommen und in der Bundesliga in Robert Lewandowskis Fußstapfen zu treten.