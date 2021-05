Podcast "Bundesliga Ade - Welcome USA" Jenny Hipp: Vom Paradies in die USA – und zurück?

Hauptinhalt

In unserer aktuellen Folge lernen wir Jenny Hipp, geboren in Hessen und ehemalige Spielerin des FF USV Jena, kennen. Die heute 23-Jährige war bereits für vier Jahre als College Soccer bei den UMass Minutewomen der University of Massachusetts in Amherst/Massachusetts im Nordosten der USA, wo sie momentan ihr letztes Semester absolviert. Im Podcast erzählt sie uns unter anderem von ihrem alles andere als gewöhnlichen Antrieb, als Student Athlete an ein amerikanisches College zu gehen.