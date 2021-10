Diesmal: Jenny Hipp. Die ehemalige Spielerin des FF USV Jena war vier Jahre in den USA am College und ist jetzt nach Deutschland zurückgekehrt. Jenny erzählt uns, welchen überraschenden Effekt unser erster Podcast mit ihr bei ihren Familienmitgliedern und Freunden hatte. Außerdem blickt sie zurück auf ihre Zeit als Studentin, berichtet vom emotionalsten Tag ihrer Karriere und einer besonderen Haltung, die sie von den UMass Minutewomen mit zu ihrem neuen Verein RB Leipzig nimmt.

Der emotionalste Tag

Jenny schwärmt von einem für sie ganz besonderen Tag, der ihre letzten sechs Monate in Massachusetts mehr als abgerundet hat. Ihr erfahrt in Folge #21, wofür es sich für Jenny an diesem Tag ganz besonders gelohnt hat, trotz aller Corona-Steine, die da im Weg lagen in den letzten Monaten, nochmal zurück in die Staaten zu fliegen und ihre Karriere als College Soccer gebührend zu Ende zu bringen. Und hört, welchen Vorteil Corona und die damit verbundene Homeschooling-Situation für Jenny und ihre Kolleginnen im letzten halben Jahr in den USA mit sich gebracht hat.

Unvergesslicher Moment

Welche Geschichte Jenny vom Anfang ihrer Zeit in Massachusetts über alle vier College-Jahre immer mit sich getragen hat und warum ihr diese eine ganz besonders positive Energie und Haltung geschenkt hat, erfahrt ihr. Außerdem erzählt Jenny uns von einer persönlichen Eigenschaft, für die sie selbst wiederum bei ihren Kommilitonen in Massachusetts sehr geschätzt wurde...

Als Jungbulle in Leipzig

Seit Sommer spielt Jenny Hipp für die Frauen von RB Leipzig in der 2. Bundesliga. Dort hat sie alte Bekannte getroffen und sich mit ihrer ersten Tat in ihrer anfänglichen WG bei ihren neuen Mitspielerinnen gleich einen Namen gemacht. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb sich Jenny höchst motiviert fühlt. Welche sportliche Haltung sie darüber hinaus selbst vom College-Team in den USA mit zu RB nimmt und wie sie davon in einer deutschen Liga profitieren will, hört ihr in der neuesten Podcast-Folge.

Doch einen Rückschlag musste sie auch schon hinnehmen – wie tückisch sich dieser bei ihr über die ersten Spiele hinweg eingeschlichen hat und wie sie ihre Leidenszeit versucht, zu überstehen, hat sie uns ausführlich berichtet.

Das "Jenny-Optimierungs"-Projekt