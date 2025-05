FCM-Profi Alexander Nollenberger: "Der Stolz auf die Saison überwiegt"

Ein bisschen Wehmut schwingt noch mit, wenn Alexander Nollenbeger auf die Saison zurückblickt. Kein Wunder: Schließlich hat der 1. FC Magdeburg durch die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Paderborn endgültig die Chance verpasst, sich den Aufstieg in die Bundesliga zu sichern.

Trotzdem: Die Saison 2024/2025 des FCM in der 2. Bundesliga darf schon vor dem letzten Spieltag am Sonntag daheim gegen Düsseldorf (Beginn: 15.30 Uhr) als Erfolg gewertet werden. Über den Klassenerhalt musste sich Magdeburg zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Gedanken machen, sorgte mit seiner Spielweise für viel Wirbel in der Liga. "Ich denke, wir können stolz sein", sagt auch Alexander Nollenberger im Podcast mit Daniel George.

Folge 49 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Über Enttäuschung und Stolz nach dem verpassten Aufstieg des FCM – ab Minute 01:20

Hätte es nach einem vermeintlichen Foul an ihm im entscheidenden Spiel gegen Paderborn einen Elfmeter geben müssen? Alexander Nollenberger bezieht dazu im Podcast eindeutig Stellung und spricht ausführlich über den verpassten Aufstieg des 1. FC Magdeburg. "Der Stolz auf die Saison überwiegt", sagt Nollenberger. "Wir hatten bis zum vorletzten Spieltag die Chance, aufzusteigen. Aber am Ende haben wir zu viel liegen gelassen. Das ist extrem bitter, aber damit müssen wir jetzt umgehen."