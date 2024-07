"Ich dachte, mein Traum wäre vorbei" – Lars Fuchs über den Drittliga-Aufstieg des FCM gegen die Kickers Offenbach

Den 31. Mai 2015 haben wohl alle Anhänger des 1. FC Magdeburg noch in Erinnerung. Ein Datum, eingebrannt in der Fan-Seele, denn an diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen die Kickers Offenbach den Aufstieg in die dritte Liga.