Was den FCM derzeit so stark macht

In der vergangenen Saison wurde immer wieder Kritik an FCM-Cheftrainer Christian Titz und vor allem seinem Spielsystem laut. In dieser Saison aber zeigt sich, dass das System funktioniert. Zander sagt: "Das hat uns Christian Titz ja schon in der vergangenen Saison erzählt, dass man an das System glauben und über 90 Minuten durchziehen muss. Mittlerweile wird das auch umgesetzt. Und es zeigt sich, dass der Trainer Recht hat."