Über den Beginn der Sintflut beim FCM

Unterschiedlicher hätten so manche Aussagen der FCM-Profis nach dem 0:3 gegen Hannover 96 kaum sein können. "Das darf nicht passieren. Da muss jeder Einzelne von uns die Qualität hinterfragen. Wer was anderes sagt, ist falsch auf dem Platz", erklärte FCM-Offensivmann Baris Atik . "Wir sind knallhart im Abstiegskampf. Wir dürfen aber nicht aufgeben."

Bei FCM-Stürmer Luca Schuler hörte sich das ganz anders an. Der zuletzt glücklose Angreifer fokussierte sich bei seiner Spielanalyse am Sky-Mikrofon auf das Verhalten der Anhänger: "Das ist unsere Art und Weise, zu spielen. Jeder, dem das nicht gefällt und glaubt, nach fünf Minuten pfeifen zu müssen, kann gerne in ein anderes Stadion gehen. Wir spielen unseren Fußball, der hat uns hierhergebracht, wo wir sind. Wenn ich mich zurückerinnere, und ich glaube, das muss auch der ein oder andere hier im Stadion: Vor drei Jahren stand der Verein mit eineinhalb Beinen in der Regionalliga. Und die Spielweise, wie wir sie heute spielen, hat uns hierhergebracht, wo wir sind."