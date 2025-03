"Unerklärlich" – was die FCM-Pleite gegen Hamburg für den Aufstiegskampf bedeutet

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken: