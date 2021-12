Podcast "Bundesliga Ade - Welcome USA" Episode #25: Alexander Nitzl - Jahresendspurt mal anders

Was, wenn der große Traum vom Profifußball platzt oder der ersehnte Sprung in die Bundesliga einfach nicht klappen will? Im Sport im Osten – Podcast "Bundesliga Ade - Welcome USA" berichten junge FußballerInnen vom Kämpfen, Scheitern und einer neuen Hoffnung in den USA. In Episode #25 wieder zu Gast: Alexander Nitzl.