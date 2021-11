Max Möller aus Thüringen, der nun seine zweite Saison für das Men’s Soccer Team der Grand Canyon University, auch Antelopes genannt, in Phoenix, Arizona spielt, haben wir lange nicht gehört - und zugegebenermaßen sehr vermisst. In dieser Folge berichtet er uns endlich einmal wieder von seinem Leben in den USA, in dem er mittlerweile, nach einer für ihn persönlich grandiosen ersten Saison, in der Realität des Fußballs und seiner ganz eigenen Dynamik angekommen ist. Was Max momentan besonders beschäftigt und welche Ziele er kurz- und langfristig in den USA vor Augen hat, all das erfahrt ihr in unserer BAWUSA-Folge #22!

Neuzugänge mit Folgen

Zunächst berichtet Max vom Start in die neue Saison, von vielen Neuzugängen und was diese für ihn persönlich und seine Rolle im Team der GCU Men’s Soccer bedeuten. Die aktuelle Saison sei für ihn deutlich schwieriger, als die letzte. Warum das so ist, welche Rolle der Trainer, der auch zu den Neuzugängen zählt, dabei spielt und wie Max mit der komplett neuen Situation umgeht, erfahrt ihr bei uns im Podcast.

Was all dies allerdings mit der ganz normalen Realität im (Profi-)Fußball gemein hat und woran Max hierbei sogar wachsen kann, hört ihr im Gespräch mit Flo, der als ehemaliger Leidensgenosse genau weiß, was Max da gerade durchmacht. MDR-Reporter Florian Weichert im Gespräch mit Max Möller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Zwiespalt mit Folgen

Zurzeit macht Max sich Gedanken, ob ein Wechsel der Uni und damit auch des Soccer-Teams Sinn für ihn macht. Was ihm dabei durch den Kopf geht und warum ein möglicher Wechsel in der amerikanischen College-Soccer-League bei weitem nicht so einfach ist, wie in deutschen oder anderen europäischen Fußball-Ligen, hat er uns ausführlich erklärt. In jedem Fall sollte ein offizieller Wechselwunsch gut überlegt sein, denn schnell könnten Konsequenzen folgen...

Welche Rolle Max’ Vermittlungsagentur MindGameSport mit Tony Mamodaly, den wir auch bereits in unserem Bawusa-Podcast zu Gast hatten, hierbei für Max spielt, könnt ihr euch in der aktuellen Folge außerdem anhören.

Abschied über 9.000 km

Von welchem "Familienmitglied" Max sich erst kürzlich über die große Distanz zwischen Thüringen und Arizona hinweg verabschieden musste und welche unzähligen Anekdoten Max nie vergessen wird, wenn er an den Freund, der ihn seit seinem sechsten Lebensjahr begleitet hat, zurückdenkt, erfahrt ihr im Podcast Hört unbedingt rein!

Zu guter Letzt...

... fasst Max nochmal seine Ziele zusammen, die er als nächstes vor Augen hat. Was er mit dem neuen Trainer noch klären will, wie er das Ende des Jahres plant. Er erzählt uns, wann er nach Deutschland fliegen will und auf welche "typischen Merkmale" des Lebens zuhause er sich besonders freut. Stichwort deutsches "Sauwetter". Ja genau, ihr lest richtig. Hört euch mal an, wie man sich darauf sogar ein wenig freuen kann... BAWUSA-Folge #22 lohnt sich mal wieder, versprochen!