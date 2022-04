Geboren in Leipzig, beginnt er seine Fußballkarriere im Alter von sechs Jahren beim VfB. Er wird Deutschlands Nummer 1 im Tor, spielte für Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV und Mainz 05 269-mal in der Bundesliga. Unser Podcaster Florian Weichert trifft René Adler in seinem Hamburger Büro, denn dort arbeitet der ehemalige Keeper an der Zukunft seines Unternehmens, die den Fußball revolutionieren könnte. Was genau das ist, erfahren Sie, wenn Sie reinhören in unseren neuen Sport im Osten-Podcast.