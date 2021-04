Podcast "Bundesliga Ade - Welcome USA" Vivien Beil – Von Thüringen über Maine nach Neapel

Was, wenn der ersehnte Sprung in die Bundesliga einfach nicht klappen will? In "Bundesliga Ade - Welcome USA" berichten junge FußballerInnen vom Kämpfen, Scheitern und einer neuen Hoffnung in den USA. In der fünften Folge des neuen Sport im Osten - Podcasts lernen wir Vivien Beil aus Jena kennen. Die Thüringerin zog es mit 19 Jahren in die USA zum Fußballspielen, mittlerweile spielt sie in der italienischen Serie A.