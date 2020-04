Die Ausgangslage vor diesem Spieltag war klar: Bei vier Punkten Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg II würde ein Dreier gegen den Erzrivalen genügen, um die Rückkehr in den Profifußball klar zu machen. Seit 2008 befand sich der einstige Europacup-Teilnehmer, DDR-Meister und Zweitligist in der Regionalliga Nord. Die Regionalliga war in diesen Jahren noch dreigleisig. RB Leipzig hatte als Tabellenvierter den Aufstieg längst abhaken müssen und musste angesichts der Bundesliga-Ambitionen eine "Ehrenrunde" in Liga vier einplanen. Die "Wölfe" hatten beim Liga-Fünften Hallescher FC eine anspruchsvolle Aufgabe, die sie mit 2:0 allerdings lösten. Jubeltraube: Mittendrin Ronny Garbuschewski (re.) und Simon Tüting Bildrechte: imago/Picture Point

Torjäger Benny Förster mit dem "Goldenen Tor"

Das bedeutete, der Chemnitzer FC brauchte auf jeden Fall einen Sieg, damit schon an diesem 21. Mai die Jubeldämme brachen. Und tatsächlich nutzte der damalige Regionalliga-Top-Torjäger Benjamin Förster einen Fehler des Leipzigers Lars Müller eiskalt aus und ließ sich vor RB-Schlussmann Sven Neuhaus die Chance nicht entgehen. Das 1:0 direkt nach der Pause sollte sich in jeder Hinsicht "Goldenes Tor" erweisen, denn es bedeutete die Eintrittskarte in Liga drei. Benny Förster (re.) trifft gegen RB-Keeper Sven Neuhaus (li.). RB-Verteidiger Ingo Hertzsch hatte bei seiner Rückkehr nach Chemnitz das Nachsehen. Bildrechte: imago/Picture Point

CFC-Trio schnupperte Bundesliga-Luft

Mit Linksfuß Chris Löwe, dem "Sachsen-Beckham" Ronny Garbuschewski und Torwart Philipp Pentke schafften es in der Folge drei aus der CFC-Elf sogar noch in die Bundesliga. Anders als bei RB, die zu sehr auf Altstars wie den Ex-Nationalspieler und ehemlaigen Chemnitzer Ingo Hertzsch setzten, und von denen später nur Mittelstürmer Stefan Kutschke noch in der Eliteklasse auflaufen durfte. Die CFC-Fans gratulierten dem damaligen RB-Aufsteiger ironisch zum Klassenerhalt Bildrechte: imago/Picture Point

CFC sieben Jahre in der 3. Liga - RB verpasste Aufstieg erneut

Bis 2018 hielt sich der CFC in der 3. Liga und konnte dabei auch immer wieder einmal von der Rückkehr in die 3. Liga träumen. RB behielt nach dem Verpassen des Aufstiegs nur drei Spieler, allerdings scheiterte auch Peter Pacult, Nachfolger von Tomas Oral, am großen Ziel. Erst die Inthronisierung von Ralf Rangnick im Juni 2012 brachte den "Rasenball"ins Rollen.