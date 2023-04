Er ist mit Sicherheit einer der größten Fußballer, den die DDR hatte. Beim FC Karl-Marx-Stadt, dem FC Carl Zeiss Jena und in der Nationalmannschaft hat der Linksfuß bleibende Spuren hinterlassen. Am Samstag (08.04.2023) feiert Eberhard "Matz" Vogel seinen 80. Ehrentag.

Mit seinen 440 Einsätzen in der DDR-Oberliga stellte er einen Rekord auf, spielte davon 335 Mal für den FC Carl Zeiss Jena, wo er auch 154 Tore erzielte. Erst mit 39 Jahren beendete er beim FCC nach 20 Oberliga-Jahren unter Trainer Hans Meyer seine Karriere. Vor seiner Jenaer Zeit war er mit dem FC Karl-Marx-Stadt Meister geworden. Bei den Himmelblauen feierte Vogel im Herbst 1961 sein Debüt gegen den 1. FC Magdeburg und macht auch gleich ein Tor. Als Mitglied der DDR-Nationalmannschaft absolvierte Vogel 74 Länderspiele, war 1974 bei der ersten und einzigen WM-Teilnahme dabei, gewann bei den Olympischen Spielen 1964 und 1972 die Bronzemedaille. In den 70er Jahren gab es sogar einmal ein Angebot vom brasilianischen Erstligisten FC Santos. Für 2 Millionen D-Mark sollte Vogel zum Pele-Klub wechseln.

Eberhard Vogel mit seinem Jenaer Trainer Hans Mayer am Randes eines UEFA-Cup-Spiels gegen Duisburg (1978) Bildrechte: IMAGO / Kicker/Eissner

Er war ein begnadeter Stürmer, der in jeder Weltklassemannschaft gespielt hätte

Sein einstiger Mitspieler und späterer Trainer Hans Meyer schwärmte über Vogel: "Er war ein begnadeter Stürmer, der in jeder Weltklassemannschaft gespielt hätte." Und er legte noch einen Superlativ nach: "Die Art, wie er die Linksaußenposition interpretierte, wäre reif für Lehrfilme gewesen." Je älter Vogel wurde, umso professioneller lebte er für den Fußball. "Er war ein bescheidener, ehrlicher Charakter, der eine phänomenale Entwicklung machte, weil er die richtige Einstellung für seinen Job mitbrachte. Ich bin froh und glücklich, dass ich mit ihm als Spieler arbeiten durfte."

Als Trainer arbeitete Vogel für den Fußballverband der DDR im Nachwuchsbereich. Mit drei DDR-Nachwuchsmannschaften gewann er einen kompletten Medaillensatz bei WM und EM. Das Ende des DDR-Fußballs erlebte Vogel als Assistenztrainer der letzten Nationalmannschaft an der Seite von Eduard Geyer. Nach der Wende betreute er unter anderem Hannover 96 und schaffte in seiner Zeit zwischen 1994 und 1997 mit seinem FC Carl Zeiss Jena den Sprung in die 2. Bundesliga. Unvergessen auch sein Engagement 2000 bis 2001 beim 1. FC Magdeburg, als dem damaligen Viertligisten die Pokal-Sensationen mit Siegen gegen den 1. FC Köln, den Karlsruher SC und den FC Bayern München gelangen. Der finanzielle Erfolg rettete den Verein damals vor der Insolvenz.