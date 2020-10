Ralf Minge sieht erholt aus, sogar ein Lächeln lässt er sich entlocken. Die emotionalen Wochen mit dem Abstieg seines Herzensvereins Dynamo Dresden und seinem unfreiwilligen Abschied als Sportchef sieht man ihm an diesem Abend nicht an. Und dann gibt es bei diesem ersten öffentlichen seit der Dynamo-Demission auch noch einen - inoffiziellen - Preis. Minge wird im Tom-Pauls-Theater als "Sachse des Jahres" ausgezeichnet. Es ist so etwas wie ein vorgezogenes Geschenk. Denn am 8. Oktober feiert Minge seinen 60. Geburtstag.

Aue-Boss Leonhardt lobt Zusammenarbeit

"Mit Ralf verbindet mich eine langjährige, kameradschaftliche Freundschaft. Ich habe ihn als fairen, ehrlichen und ehrgeizigen Sportsmann kennengelernt", sagt Aue-Präsident Helge Leonhardt. "Trotz der Rivalität zwischen Dresden und Aue haben wir immer sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Nach den letzten Wochen und Monaten, die für Ralf mit Sicherheit nicht einfach waren, wünsche ich ihm vor allem Gesundheit. Ich würde mich freuen, wenn er schon sehr bald wieder eine Funktion begleitet, denn Fußball ist sein Leben." Helge Leonhardt (Präsident, FC Erzgebirge Aue) li. und Ralf Minge (Ex-Geschäftsfuehrer SG Dynamo Dresden) Bildrechte: imago images / Eibner

Dörner hätte Minge gern wieder bei Dynamo

Torjäger, Geschäftsführer und «Pate». Kaum einer hat größere Verdienste für den sächsischen Traditionsverein vorzuweisen als Minge. Der Jubilar hat zusammen mit seinen Mitarbeitern nach dem Zweitliga-Abstieg 2014 einen kompletten Neuanfang gewagt und den einst hoch verschuldeten Chaos-Club grundlegend saniert. Dynamo ist seit Jahren schuldenfrei und wird auch die Corona-Krise sowie den Abstieg in die 3. Liga ohne größere finanzielle Turbulenzen überstehen. Minges ehemaliger Mitspieler Hans-Jürgen Dörner wünscht dem ehemaligen Sportgeschäftsführer vor allem, "dass er gesund bleibt. Dass er sich ein schönes Leben machen kann und eventuell, wenn es ihm besser geht und er das Gefühl hat, wieder einsteigen zu können, dass er bei Dynamo Dresden in welcher Form auch immer wieder dabei wäre. Für den Verein wäre das gut." Ehrenspielführer Hans-Jürgen "Dixie" Dörner Bildrechte: imago/Steffen Kuttner

Minge schießt Dynamo zu zwei Meisterschaften

Der 69 Jahre alte Aufsichtsrat spielte bei Dynamo einst fünf Jahre mit dem in Elsterwerda geborenen Angreifer Minge zusammen. Von 1981 bis 1991 erzielte Minge in 222 Oberliga-Spielen 103 Tore, wurde zweimal Meister sowie dreimal FDGB-Pokalsieger. "Wir haben ihm viele Tore zu verdanken. Die anderen wussten genau, dort in der Mitte steht ein kopfballstarker und torgefährlicher Minge", erinnert sich Dörner. "Er war ein sehr ehrgeiziger und kämpferischer Typ. So einen wie ihn hatten wir gebraucht, er war unverwüstlich. Ich habe Ralf als aufrichtigen und ehrlichen Menschen kennengelernt. Er hat eine harte Schale, aber auch einen weichen Kern." Hans Jürgen Dörner, Ralf Minge und Hans-Uwe Pilz, unten links Ulf Kirsten 1985 Bildrechte: IMAGO

Auf Umwegen zurück zu Dynamo

Ralf Minge (Traditionsmannschaft SG Dynamo Dresden) Bildrechte: IMAGO Seine aktive Karriere beendete Minge im Mai 1991. Er wurde unter anderem Co- sowie Interimstrainer der Sachsen. Den sportlichen Niedergang sowie den Zwangsabstieg aufgrund von Lizenzverstößen 1995 konnte er nicht verhindern. Es folgten die Stationen Erzgebirge Aue und Fortuna Köln. Im Jahr 2000 landete Minge bei Bayer Leverkusen, wo er als Trainer der Amateure bzw. als Co-Trainer unter Klaus Toppmöller fünf Jahre blieb. Nach Anstellungen bei der Nationalmannschaft von Georgien sowie beim Deutschen Fußball-Bund wurde der ehemalige Angreifer am 21. September 2006 in den Aufsichtsrat von Dynamo Dresden gewählt, wo er sich um die Entwicklung des sportlichen Bereichs kümmern sollte. Zur Saison 2007/08 wurde ihm der Posten des Sportchefs übertragen.

"Ich liebe Dynamo"

"Ganz entscheidend ist meine Einstellung zum Verein. Ich bin nicht Dynamo, aber ich lebe Dynamo", beschrieb Minge gern seine Beziehung zu seinem Herzensverein. So setzte er sich unter anderem für den Bau eines neuen Stadions ein - was zum Zerwürfnis mit dem damaligen Aufsichtsrat führte. Nach Streitigkeiten über den Stadionvertrag trat Minge im April 2009 zurück. Fünf Jahre später hatte er das Amt als Sportgeschäftsführer wieder inne und führte die Sachsen zurück in die 2. Bundesliga. Minge überstand einen Machtkampf und einen krankheitsbedingter Ausfall aufgrund eines Burnouts, von dem der ehemalige Dynamo-Mittelstürmer Ende Juli 2018 nach rund vier Monaten zurückkehrte. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Vorläufiges Aus im Juni

Am 30. Juni 2020 endete seine Ära dennoch abrupt, das Happy End blieb ihm verwehrt. Nach dem Drittliga-Abstieg traute man dem «Paten» den Neuanfang nicht mehr zu. Der Vertrag wurde nicht verlängert. "Im Fußball ist es aber nun einmal so: Wenn die sportlichen Erfolge ausbleiben, dann gibt es Diskussionen. Da ist Dresden keine Ausnahme, wie man zu diesem frühen Zeitpunkt in der 1. und 2. Bundesliga sieht. Hier purzeln die Trainer schon wieder wie die Hasen", erklärt Aufsichtsrat-Mitglied Dörner. "Ich glaube, dass er darüber hinwegkommen wird." Der Abend im Theater dürfte ein Anfang gewesen sein. Banner im Dynamo Dresden Block "Ralf Minge Unantastbar!" Bildrechte: IMAGO