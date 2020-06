Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums an den Finaleinzug ins Europapokalfinale erinnerte "Sport im Osten" 2017 im Rahmen der "langen Lok-Nacht" an den magischen Abend im Zentralstadion. In der LVZ-Kuppel begrüßte MDR-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra den damaligen Lok-Trainer Hans-Ulrich Thomale, die Spieler Wolfgang Altmann und Heiko Scholz sowie ihren langjährigen MDR-Kollegen Joachim Schröter, der das Halbfinal-Rückspiel live für das DDR-Fernsehen kommentierte. Eingeladen war zudem die gesamte Lok-Elf von 1987 (Die Sendung in voller Länge on-Demand ab Mittwoch, 22:30 Uhr).