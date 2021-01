Am 25. Januar feiert "Dixie", wie er seit jeher genannt wird, seinen 70. Geburtstag. Er galt als einer der begnadetsten Fußballer seiner Zeit und blieb seinem Verein Dynamo Dresden immer treu. Allein 392 Oberliga-Spiele bestritt der Libero in 18 Jahren für die Schwarz-Gelben (65 Tore), feierte mit ihnen jeweils fünf Meisterschaften und Pokalsiege. In der DDR wurde der gebürtige Görlitzer dreimal zum "Fußballer des Jahres" gewählt. 2019 adelte ihn der Deutsche Fußball-Bund und nahm ihn in die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

100 Länderspiele - Olympia-Gold in Montreal

Mit 18 Jahren debütierte der torgefährliche Abwehrspieler erstmals in der A-Nationalmannschaft, verpasste aber die Weltmeisterschaft 1974 aufgrund einer Gelbsuchterkrankung. Anschließend war Dörner jedoch unangefochtene Stammkraft. Insgesamt bestritt er 100 Länderspiele, davon führte er die DDR-Auswahl 60 Mal als Kapitän aufs Feld. Seinen größten Erfolg als Auswahlspieler feierte Dörner mit der Goldmedaille bei Olympia 1976 in Montreal. 1986 beendete er seine aktive Laufbahn. Olympiasieg 1976 in Montreal: Torwart Jürgen Croy, Gerd Weber, Hans-Jürgen Dörner, Konrad Weise, Lothar Kurbjuweit und Reinhard Lauck werden 1976 von FIFA-Präsident Joao Havelange und IOC Präsident Lord Michael Killanin geehrt. Bildrechte: imago images / Werner Schulze

Erster ostdeutscher Trainer in der Bundesliga

Es folgte die Trainerlaufbahn, zunächst in der Jugend seiner Sportgemeinschaft. Nach einer Anstellung beim Deutschen Fußball-Bund übernahm Dörner als erster Mann aus dem Osten einen Bundesliga-Klub. Sein Engagement bei Werder Bremen war jedoch nach etwas mehr als anderthalb Jahren wieder vorbei. "Es war eine Chance für mich, in der Bundesliga tätig zu sein, die ich einfach ergriffen hatte. Auch wenn ich nicht lange in Bremen war, war es der richtige Schritt", sagte Dörner. Es folgten die Stationen FSV Zwickau, El Ahly Kairo, VfB Leipzig, Radebeuler BC und SG Einheit Dresden-Mitte. Dörner bereut keine davon.

Werder-Trainer Hans-Jürgen Dörner schwört Dieter Eilts ein. (1997) Bildrechte: imago images / Schumann

Vergleich mit Beckenbauer "nicht mehr so recht"

Mit einem Vergleich kann sich Hans-Jürgen "Dixie" Dörner nicht so recht anfreunden. Man nannte ihn den "Beckenbauer des Ostens"", der er aber nie sein wollte. "Das hat damals die Presse ins Spiel gebracht. Als junger Mann hat mir das etwas geschmeichelt", gab der frühere Weltklasse-Libero zu. "Aber ich hatte mit der Zeit meinen eigenen Spielstil entwickelt. Vielleicht hat der dem von Franz Beckenbauer ein bisschen geähnelt. Mir war das aber nicht mehr so recht, diesen Vergleich immer zu lesen."

