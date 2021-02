Blickt man auf den DDR-Fußball zurück, fällt unweigerlich auch der Name Harald Irmscher. In Oelsnitz geboren, prägte der Mittelfeldspieler lange Zeit das Geschehen in der Oberliga. In seiner aktiven Zeit bestritt Irmscher 102 Spiele für Motor bzw. Sachsenring Zwickau und erzielte 12 Tore. Für den FC Carl Zeiss Jena legte er noch eine Schippe drauf und netzte 36 Mal ein, und das in 202 Partien für die Thüringer. Harald Irmscher sichert den Ball gegen den Berliner Gerd Unglaube. Aus der Oberliga-Partie Motor Zwickau - Dynamo Berlin (2.6.1965). Bildrechte: Frank Kruczynski

"Sir" mit dem Trikot des "Kaisers"

Leistung überzeugt. Kein Wunder also, dass Irmscher von 1966 bis 1974 41 Mal ins Nationalmannschafts-Trikot schlüpfte. Von Peter Ducke, mit dem er zusammen bei den Zeiss-Städtern und im Nationalteam spielte, erhielt er den würdevollen Spitznamen "Sir". Und der "Sir" war auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik dabei. Für Irmscher der Höhepunkt seiner Karriere. Besondere Erinnerung hat er an den Auftritt beim sensationellen 1:0 der DDR-Mannschaft gegen die BRD-Auswahl in Hamburg. Objekt der Begierde war für ihn Franz Beckenbauer. Nach dem Schlusspfiff tauschte er mit dem "Kaiser", der zunächst zur Dopingprobe musste, das Trikot. "Er hat Wort gehalten und wir haben gemeinsam getauscht. Ob er mein Hemd noch hat, weiß ich nicht. Ich glaub’s nicht", sagte Irmscher lachend.

Vom Trainer in den Ein-Mann-Betrieb

Nach seiner Laufbahn wurde Irmscher Nachwuchstrainer in Jena. Ab 1983 unterstützte er Bernd Stange als Co-Trainer der DDR-Nationalmannschaft. DDR-Cheftrainer Bernd Stange (li.) mit Co-Trainer Harald Irmscher. (WM-Qualifikation 1984/85 zwischen der DDR - Bulgarien am 16.11.1985 in Karl-Marx-Stadt, Endstand 2:1) Bildrechte: Frank Kruczynski

In der Wendezeit kehrte Irmscher als Coach nach Zwickau zurück. Nach der Trainerlaufbahn macht er eine Umschulung und stand ab 1991 an der Werkbank in seinem Ein-Mann-Betrieb. "Ich will es allen beweisen, dass es auch so geht, mein Geld zu verdienen", war damals sein Credo. Ab 2005 folgte Irmscher dem Lockruf von Bernd Stange und wurde erneut sein Assistenz-Coach in Zypern, Weißrussland und Singapur. Heute genießt er seinen verdienten Ruhestand. Harald Irmscher mit FSV-Schal beim Hallenturnier. Bildrechte: imago/Eibner