Die große Party an seinem 70. Geburtstag in der alten Heimat muss Joachim Streich verschieben. "Wir wollten ganz in Familie in einem Hotel in Kühlungsborn feiern. Aber das ist aufgrund der Corona-Pandemie nun leider hinfällig", erzählt der Rekordnationalspieler und -torschütze der DDR. "Jetzt werden wir den Geburtstag wohl oder übel zu Hause in Möckern verbringen. Aber wenn es wieder erlaubt ist, holen wir die Feier nach."