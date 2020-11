Carl Zeiss Jena statt Dynamo Dresden

Der FC Carl Zeiss Jena war für Kurbjuweit Liebe auf dem zweiten Blick. Groß geworden ist Kurbjuweit bei seinem Heimatverein BSG Stahl Riesa. Ursprünglich wollte er in jungen Jahren elbaufwärts zu Dynamo Dresden. Doch seine Eltern sagten auf Rat des Deutschen Fußball-Verbandes der DDR Dynamo ab und zogen mit ihrem Sprössling ins beschauliche Jena.

Gegen die Thüringer hatte Kurbjuweit als 17-Jähriger in Diensten der Riesaer sein Debüt in der DDR-Oberliga gegeben. Nach eigenen Worten sei er bei der 1:2-Niederlage jedoch nicht besonders auffällig gewesen. Auch hatte es danach kein Gespräch mit Jenas Trainer Georg Buschner gegeben, der als DDR-Nationaltrainer den Abwehrspieler auch in die Auswahl holte. "Zu der Zeit wären alle Nationalspieler zu Fuß nach Jena gekommen, um hier zu spielen", sagte Kurbjuweit einmal. Lothar Kurbjuweit (oben ganz rechts) und das Jenaer Team vor dem Europacup-Finale 1981. (Archiv) Bildrechte: imago/Kicker/Eissner

Mit dem FCC fast an die Spitze von Europa

Der FC Carl Zeiss war und ist sein Verein. Der früher parallel von Buschner trainierte Club war ein Garant für den Erfolg. 1981 zog Kurbjuweit mit Jena ins Finale des Europacups der Pokalsieger ein, verlor aber gegen Dynamo Tiflis (1:2). "Die Chance, Europapokalsieger zu werden, bekommst du nur einmal", erinnerte er sich. Insgesamt lief er 408 Mal für die Blau-Gelb-Weißen auf. Buschner nannte den Abwehrspieler "eine Kämpfernatur, ein Spieler mit eisernen Nerven und hellem Köpfchen". Kurbjuweit steckte wie kein anderer Verletzungen weg. In den 70er Jahren spielte er über ein halbes Jahr selbst mit einer genagelten Hand, nachdem er sich im Training als "Ersatztorhüter" das Kahnbein gebrochen hatte. Mit Mullbinden verdeckte er seine Verletzung. Lothar Kurbjuweit (2.v.r.) gewinnt mit der DDR-Auswahl 1976 Olympisches Gold. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Mit der DDR-Auswahl wurde Kurbjuweit 1972 in München Olympia-Dritter und vier Jahre später in Montreal Olympiasieger. Auch bei der WM 1974 in der BRD war er aktiv dabei. Nach seiner Karriere wurde er Trainer und übernahm den FC Carl Zeiss. Platz drei in der DDR-Oberliga und das Pokalfinale 1988 (0:2 n.V. gegen den BFC Dynamo) erreichte er mit den Thüringern, ehe er vom damaligen Zeiss-Chef 1989 nach 3:7 Zählern entlassen wurde.

Fast alle Funktionen in Jena inne

Danach arbeitete er beim Traditionsclub als Präsident, Sportlicher Leiter und auch wieder als Trainer. 2014 erreichte er das Landespokalfinale und gewann 5:0 gegen Landesrivale FC Rot-Weiß Erfurt. In der darauffolgenden Spielzeit wurde er nach nur drei Spieltagen entlassen, woran er lange zu knabbern hatte. Später arbeitete er dann als Scout, wie er das auch schon für den 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach unter Ex-Zeiss Trainer Hans Meyer getan hatte. Inzwischen wohnt Kurbjuweit in Berlin-Pankow, um seinen in der Hauptstadt lebenden Kindern und Enkeln näher zu sein. Lothar Kurbjuweit 2014 während seiner Tätigkeit als Interimstrainer gemeinsam mit seinem Assistenten Mark Zimmermann. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Am Sonntag zeigen wir in unserer "Sport im Osten"-Sendung ab 15:30 Uhr einen Porträt über Lothar Kubjuweit.