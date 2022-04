Besonders betroffen zeigte man sich bei seinen Ex-Vereinen über den Tod von Joachim Streich. Der 1. FC Magdeburg färbte sein Logo auf den Social-Media-Kanälen schwarz-weiß und erinnerte mit einer Collage an den erfolgreichsten Torschützen seiner Vereinsgeschichte. "Joachim Streich wird in den Herzen aller Vereinsmitglieder und Fans weiterleben und die Erinnerung an 'unseren Rekordtorjäger' wird für immer in Ehren bewahrt", schrieben die Magdeburger in einem ersten Statement auf ihrer Webseite.