1. Oktober 1980 – Der FC Carl Zeiss Jena steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe: In der 1. Runde des Europapokals der Pokalsieger muss die Elf von Hans Meyer gegen die AS Rom eine glatte 0:3-Hinspielschlappe wettmachen. Ein schier aussichtloses Unterfangen mit Blick auf die mit Stars wie Roberto Pruzzo, Bruno Conti oder Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gespickte Mannschaft der "Giallorossi".

Vor 16.000 Zuschauern am Ernst-Abbe-Sportfeld galt es, die gemeinhin schwer zu knackende italienische Abwehrreihe früh zu überwinden. Es war permanenter Druckfußball gefragt, ohne selbst in Hektik oder gar Rückstand zu geraten. Und der FCC um Lindemann, Kapitän Konrad Weise, Lothar Kurbjuweit, Eberhard Vogel und Co. war heiß. Was folgte, war ein Abend für die Geschichtsbücher.