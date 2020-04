Nach dem 2:0 in Neuruppin habe es so gewirkt, als ob Jena schon aufgestiegen sei, erinnerte sich der damalige FCC-Coach Heiko Weber im "SpiO"-Talk am Mittwoch (08.04.2020): "Wir haben dann gesagt: Zu Hause in Jena vor ausverkauftem Haus lassen wir uns das nicht mehr nehmen." Und so kam es auch am 6. Juni 2005 vor der Saison-Rekordkulisse von 10.150 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld. Nach zwei schnellen Toren des damaligen Jenaer Kapitäns Torsten Ziegner per Foulelfmeter (11. Minute) und direktem Freistoß (29.) war eigentlich schon klar, dass die Thüringer in die Regionalliga zurückkehren würden.



"Ich habe dann nur gedacht: Wann ist das Spiel endlich vorbei und wir können jubeln?". Den Gästen aus Brandenburg gelang in der 63. Minute nur noch der Anschluss durch Markus Zschiesche, bald darauf war die Partie vorüber und die Jenaer Spieler und Fans konnten tatsächlich jubeln.